Політика

Російські війська планують захопити аеропорт у Молдові – прем’єр

21 Лютого 2023 17:29
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молдова

Росія планує захопити аеропорт у Кишиневі та перекинути туди своїх військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем’єр-міністра Молдови Доріна Речана, яку приводить Moldova1.

“Існує кілька сценаріїв дестабілізації. Вони включають кілька елементів, у тому числі й ті, про які ви згадали, цитуючи слова президента України Володимира Зеленського”, – заявив прем’єр Молдови.

За його словами, молдавські органи готові протистояти таким викликам. Він наголосив, що його мета забезпечити мир і стабільність у країні.

“Молдова виступає за мирне врегулювання придністровського конфлікту, і ми маємо узгодити наші цілі щодо миру та безпеки”, – сказав Речан.


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