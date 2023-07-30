Російська пропаганда мовчить про атаку дронів на Москву

Російські федеральні телеканали не повідомили в ранкових новинах про нову атаку безпілотників на Москву. Тим самим було ухвалено рішення “не затьмарювати парад ВМФ” у Санкт-Петербурзі за участю президента РФ Володимира Путіна, пише “Агентство”.

Зокрема, Перший канал проігнорував атаку на “Москва-Сіті” у випусках новин о 6 та 10 ранку, їх головною темою став військовий парад та привітання морякам.

Телеканал “Росія 1” свій єдиний ранковий випуск новин о 10 годині також присвятив параду ВМФ і повідомив, крім того, про бесіду Путіна з журналістами за підсумками саміту Росія-Африка.

У новинах НТВ, окрім параду та зустрічі Путіна з журналістами, розповіли про стихійне лихо в російських регіонах та ювілей тренера Ірини Вінер.