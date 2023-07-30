Політика

Російська пропаганда мовчить про атаку дронів на Москву

30 Липня 2023 13:33
читать на русском →
бпла, пропаганда, москва

Російські федеральні телеканали не повідомили в ранкових новинах про нову атаку безпілотників на Москву. Тим самим було ухвалено рішення “не затьмарювати парад ВМФ” у Санкт-Петербурзі за участю президента РФ Володимира Путіна, пише “Агентство”.

Зокрема, Перший канал проігнорував атаку на “Москва-Сіті” у випусках новин о 6 та 10 ранку, їх головною темою став військовий парад та привітання морякам.

Телеканал “Росія 1” свій єдиний ранковий випуск новин о 10 годині також присвятив параду ВМФ і повідомив, крім того, про бесіду Путіна з журналістами за підсумками саміту Росія-Африка.

У новинах НТВ, окрім параду та зустрічі Путіна з журналістами, розповіли про стихійне лихо в російських регіонах та ювілей тренера Ірини Вінер.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал

ТОП-новини
30 Липня 2023 15:43

Зеленський відвідав реабілітаційний центр в Івано-Франківську

30 Липня 2023 16:16

Російські війська навчилися глушити Starlink – аеророзвідник
30 Липня 2023 15:28

Надходять повідомлення про загострення обстановки на Куп’янському напрямку
30 Липня 2023 15:16

Харлан з подругами залишилася без медалей
30 Липня 2023 13:53

Українські шаблістки програли Франції у півфіналі

Останні новини
усі новини

Думки

Віталій ЧЕПИНОГА

Правила Нації

Александр КИРШ

Хлев или Цивилизация: какая может быть многовекторность?

Віталій ПОРТНИКОВ

Кто там едет в Крым?

Александр КИРШ

ФСБ опосредованно направила Украине территориальные предложения от будущей российской власти

Александр КИРШ

Foreign Affairs предложили Байдену организовать замену российского руководства

Микола КНЯЖИЦЬКИЙ

Кіно про Паровоза – символ загрозливої деградації

усі думки