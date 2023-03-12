Російська еліта ізолюється від населення, – розвідка Британії

Оскільки Росія продовжує зазнавати надзвичайно великих втрат, наслідки різко відрізняються в різних регіонах Росії. Пропорційно чисельності населення найбагатші міста Москва та Санкт-Петербург залишилися відносно неушкодженими.

Особливо це стосується родин еліти країни, повідомляє розвідка Британії.

21 лютого 2023 року російські високопосадовці були сфотографовані в перших двох рядах аудиторії під час промови президента Путіна про стан нації. Відомо, що в жодної з них діти не служать в армії.

У багатьох східних регіонах рівень смертності у відсотках від населення в 30 разів вищий, ніж у Москві. Подекуди найбільше страждають етнічні меншини; в Астрахані приблизно 75% втрат походять від казахського та татарського меншин.

Оскільки Міноборони Росії намагається вирішити проблему постійного дефіциту бойового персоналу, ізоляція заможніших і впливовіших елементів російського суспільства, швидше за все, залишатиметься головною проблемою.