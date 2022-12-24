Суспільство

Родичі полонених “азовців” влаштували різдвяну акцію в Києві

24 Грудня 2022 19:48
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азов, київ

На Софійській площі у Києві родини полонених бійців з полку “Азов” влаштувавши акцію “Полк Азов: Різдво в полоні”.

Родичі полонених просять всіх українців, які святкуватимуть Різдво 25 грудня, помолитися за “азовців”, повідомляє УП.

Організатори встановили на площі два столи. Один з них застелений скатертиною і накритий традиційними стравами на Святвечір, за ним сидять святково вдягнені люди.

На другому столі — вінок з гілок та металеві миски. За столом — хлопці у військовій формі, вони символізують “азовців”, які зараз перебувають в полоні. Столи розділяє колючий дріт.

Позаду столу стоять люди з плакатами з гаслами “Де Азов?”, “Поверніть Азов”, “Азовсталь — повернути кожного живим” тощо.


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