Різанина в торговому центрі Сіднея: шестеро людей загинули

У Сіднеї (Австралія) чоловік із ножем напав на відвідувачів торгового центру, повідомляє news.com.au.

Інцидент стався в молі Westfield у районі Бонді-Джанкшен. Відвідувачі торгового центру розповіли, що нападник був озброєний “великим клинком”.

Внаслідок дій злочинця загинули щонайменше шестеро людей. Як повідомляє Sydney Morning Herald, ще вісьмох людей госпіталізовано, серед них одна дитина.

Нападника застрелили поліцейські. Торговий центр перевіряють у пошуках його можливих спільників.

Мотиви дій чоловіка поки незрозумілі, правоохоронні органи перевіряють його можливий зв’язок із радикальними ісламістами.

За даними The Guardian, поліція була викликана в популярний торговий центр Сіднея о 15:30 після повідомлень про те, що кілька людей отримали ножові поранення.

Сотні людей ховалися в магазинах і підсобних приміщеннях, коли чоловік, озброєний, за словами очевидців, “великим клинком”, напав на покупців.

Поліцейська, яка перебувала неподалік, переслідувала його і застрелила, коли той повернувся і підняв на неї ніж.

Поліцейська застрелила нападника одним пострілом у груди / Скріншот з відео

Нападника ще не опізнано, і мотив нападу поки що не встановлено. Поліція вважає, що він діяв один і що активної загрози немає.

Прем’єр-міністр Австралії Ентоні Альбанезе похвалив офіцера поліції, яка зіткнулася з нападником і застрелила його, сказавши: “Вона, безумовно, герой. Немає сумнівів, що своїм вчинком вона врятувала життя”.

Повідомляється, що серед постраждалих із ножовими пораненнями є мати з дитиною.

Прем’єр-міністр і комісар Федеральної поліції Австралії Ріс Кершоу заявили, що “занадто рано визначати мотив”, і попередив, що на цьому етапі спекулювати “недоцільно”.

Поліція заявляє, що “не виключає”, що напад може бути терористичним, але каже, що на місці події “немає нічого, що вказувало б на мотиви або ідеологію”.