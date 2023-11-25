РФ почала використовувати “модернізовані” дрони для атак на Україну

Росія почала перефарбовувати дрони у чорний колір, щоб українській протиповітряній обороні було важче їх збивати, заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

«Чорний колір – зрозуміло, чому. Це ускладнить роботу протиповітряної оборони, а саме візуальну прив’язку до цілі мобільних вогневих груп», – сказав Юрій Ігнат.

За його словами, російські військові також почали використовувати для дронів карбонове покриття, яке поглинає радіолокаційні сигнали.

Саме такі «модернізовані» безпілотники — з карбоновим покриттям та пофарбовані у чорний колір — використала Росія для удару територією України в ніч проти 25 листопада, заявив Ігнат.

Російські військові в ніч проти суботи атакували Україну, згідно з заявою ЗСУ, рекордною кількістю ударних безпілотників.

За даними Повітряних сил ЗСУ, Росія використала 75 ударних безпілотників типу Shahed-131/136 для масованого нальоту в Україну.