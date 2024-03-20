РФ майже закінчила будівництво військового порту в окупованій Абхазії

РФ практично закінчила будівництво порту для військово-морської бази в Очамчирському районі на окупованій частині Грузії.

Про це повідомляє грузинський телеканал Pirveli.

За інформацією телеканалу, порт, який Росія хоче використовувати для розміщення військових кораблів на окупованій частині Грузії, майже побудували.

На опублікованому ним відео з дрона можна побачити новозбудовану будівлю. Як йдеться в матеріалі, її збудували, ймовірно, для розміщення співробітників, які мають обслуговувати російський військовий об’єкт в окупованій Грузії.

На кадрах також видно інтенсивний рух будівельної техніки. Як стверджує Pirveli, встановлено, що роботи там тривають безперервно.

Телеканал вказує, що порт може бути використаний проти України та стати мішенню для її військових засобів.