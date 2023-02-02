РФ готується до нової ракетної атаки

РФ готується до нового ракетного удару по Україні, повідомляють в Оперативному командуванні “Південь”.

На це вказують дії супротивника в Чорному морі – корабельне угруповання РФ продовжує маневри та переформатування.

“Ми спостерігаємо, що зменшилася загальна кількість корабельного угруповання. На даний момент – це 10 одиниць, серед яких залишився лише один надводний ракетоносій, інші ж зайшли до пунктів базування, що може свідчити, скоріше, про певну підготовку”, – повідомила речник ОК “Південь” Наталія Гуменюк.

За її словами, саме таку послідовність дій дотримується ворог при підготовці нової ракетної атаки.

“Вони певний час грають м’язами у морі, демонструють свою присутність та контроль ситуації, а потім заходять до пунктів базування, як правило, готуючись до маневрів з масованого ракетного удару”, – заявила Гуменюк в ефірі телемарафону.