Політика

РФ готується до нової ракетної атаки

2 Лютого 2023 10:52
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війна

РФ готується до нового ракетного удару по Україні, повідомляють в Оперативному командуванні “Південь”.

На це вказують дії супротивника в Чорному морі – корабельне угруповання РФ продовжує маневри та переформатування.

“Ми спостерігаємо, що зменшилася загальна кількість корабельного угруповання. На даний момент – це 10 одиниць, серед яких залишився лише один надводний ракетоносій, інші ж зайшли до пунктів базування, що може свідчити, скоріше, про певну підготовку”, – повідомила речник ОК “Південь” Наталія Гуменюк.

За її словами, саме таку послідовність дій дотримується ворог при підготовці нової ракетної атаки.

“Вони певний час грають м’язами у морі, демонструють свою присутність та контроль ситуації, а потім заходять до пунктів базування, як правило, готуючись до маневрів з масованого ракетного удару”, – заявила Гуменюк в ефірі телемарафону.


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