РФ атакувала об’єкти критичної інфраструктури в Шостці

Сьогодні, 23 січня, о 7:05 ранку російсько-окупаційні війська завдали ракетного удару по об’єктах критичної інфраструктури міста Шостка Сумської області.
Про це повідомили в обласній військовій адміністрації.
Нині на місці працюють всі необхідні служби. Інформація щодо постраждалих і руйнувань уточнюється.
У ніч проти 23 січня російсько-окупаційні війська завдали комбінованого ракетного удару по Україні, застосувавши крилаті, балістичні, авіаційні та зенітні керовані ракети. Загалом українські військові збили 21 (із 41) засіб повітряного нападу росіян.