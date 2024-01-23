Кримінал

РФ атакувала об’єкти критичної інфраструктури в Шостці

23 Січня 2024 10:48
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ракетний удар

Сьогодні, 23 січня, о 7:05 ранку російсько-окупаційні війська завдали ракетного удару по об’єктах критичної інфраструктури міста Шостка Сумської області.

Про це повідомили в обласній військовій адміністрації.

Нині на місці працюють всі необхідні служби. Інформація щодо постраждалих і руйнувань уточнюється.

У ніч проти 23 січня російсько-окупаційні війська завдали комбінованого ракетного удару по Україні, застосувавши крилаті, балістичні, авіаційні та зенітні керовані ракети. Загалом українські військові збили 21 (із 41) засіб повітряного нападу росіян.


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