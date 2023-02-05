Резніков залишить Міноборони, – джерела

З наступного тижня міністр оборони Олексій Резніков залишить свою посаду, його місце, найімовірніше, займе чинний очільник ГУР Кирило Буданов, повідомили власні джерела УП.

Зазначається, що наразі команда президента роздумує, куди перевести Резнікова, адже “ні в кого в ОПУ немає сумнівів, що він повинен залишитися в команді”.

Як варіант розглядається, що Резніков стане новим міністром юстиції. За даними УП, чинного міністра Дениса Малюську можуть відправити послом в одну із європейських країн.

Натомість посаду МО найімовірніше очолить Буданов. Відомо, що він вже шукає собі заміну в ГУР.

“Кирилу дуже важко йти з ГУР, він не хоче в МО, бо розуміє, що це величезна бюрократична машина. Але роздумувати часу вже особливо немає”, – пояснює джерело серед силовиків.

В інтерв’ю УП, яке вийде найближчим часом, міністр оборони прокоментував можливість свого звільнення на запитання: “чи це останнє його інтерв’ю на цій посаді”.

“У мене жодних розмов, що я маю припинити діяльність на цій посаді не відбувалося. Я повторю свою відповідь іншим ЗМІ: “Кожен чиновник повинен усвідомлювати, що на своїй посаді він не на все життя. Він має почати етап і завершити його”.

Тому я готовий до будь-якого розвитку подій. За те, що зробив, мені не соромно аж ніяк. Мені точно буде, що показати, що я зробив. А все решта – подивимося. Але кожен раз після того, як спілкуюся з УП – дійсно щось відбувається, це цікавий символ”, – сказав Резніков.