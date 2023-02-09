Резніков розкрив дані щодо кількості покараних підлеглих

Міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що 621 посадовця Міноборони і ЗСУ притягнули до дисциплінарної чи матеріальної відповідальності за результатами внутрішніх аудитів у 2022 році.

“621 – саме стільки посадових осіб з числа Збройних сил України та Міністерства оборони було притягнуто до відповідальності за результатами внутрішніх аудитів минулого року.

З них – до матеріальної відповідальності – 497 посадових осіб; до дисциплінарної відповідальності – 124 посадові особи”, – написав він у Facebook.

При цьому Резніков зазначив, що всі матеріали внутрішніх аудитів, якими встановлено порушення, передали правоохоронцям: “Всі особи, чия вина доведена відповідними органами, – несуть і нестимуть відповідальність”.