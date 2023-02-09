Суспільство

Резніков розкрив дані щодо кількості покараних підлеглих

9 Лютого 2023 17:12
86
Резніков

Міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що 621 посадовця Міноборони і ЗСУ притягнули до дисциплінарної чи матеріальної відповідальності за результатами внутрішніх аудитів у 2022 році.

“621 – саме стільки посадових осіб з числа Збройних сил України та Міністерства оборони було притягнуто до відповідальності за результатами внутрішніх аудитів минулого року.

З них – до матеріальної відповідальності – 497 посадових осіб; до дисциплінарної відповідальності – 124 посадові особи”, – написав він у Facebook.

При цьому Резніков зазначив, що всі матеріали внутрішніх аудитів, якими встановлено порушення, передали правоохоронцям: “Всі особи, чия вина доведена відповідними органами, – несуть і нестимуть відповідальність”.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
9 Лютого 2023 19:21
38

ЗМІ: ЄС поки не взяв зобов’язань щодо постачання Україні бойової авіації
9 Лютого 2023 21:20
56

Українські рятувальники у Туреччині працюють на максимальній відстані від росіян
9 Лютого 2023 19:40
176

На Харківщині створюють новий підрозділ ЗСУ
9 Лютого 2023 19:06
72

СБУ ліквідувала ще 6 каналів втечі ухилянтів
9 Лютого 2023 18:45
17

Сили оборони збили три БПЛА – Генштаб
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Как пуйло таскало за галстук президента Франции и что из этого вышло
Костянтин НЕМІЧЕВ

Наступ чи ІПСО?
Александр КИРШ

«Шахматы» россии с НАТО: «Пойдёшь ферзём — получишь стулом по голове!»
Віталій ПОРТНИКОВ

Россия должна уйти
Александр КИРШ

Воспоминание о будущем, или Рейган: как же его сейчас не хватает человечеству!
Александр КИРШ

Мирный блеф США: путин попался и теперь обречён
усі думки