Reuters: РФ провела успішні випробування “Булави”

Новий російський атомний підводний човен “Імператор Олександр III” успішно провів випробувальний пуск міжконтинентальної балістичної ракети “Булава” в рамках заключних випробувань перед вступом до складу ВМФ. Про це повідомляє Reuters.

У ході випробувань, що проходили у Білому морі, ракета вразила ціль на півострові Камчатка за тисячі кілометрів. Президент Путін, наголошуючи на важливості ядерних сил стримування Росії в умовах загострення відносин із Заходом, зокрема через війну в Україні, приділяє особливу увагу зміцненню військового потенціалу країни.

Ракета «Булава», яка здатна оснащуватися кількома ядерними боєголовками і має дальність польоту близько 8000 км, є ключовим компонентом ядерних сил ВМФ Росії.

В даний час у складі ВМФ Росії знаходяться три підводні човни класу “Борей”, ще кілька проходять випробування або перебувають у стадії будівництва.