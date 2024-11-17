Reuters: Байден зняв заборону на використання Україною американської далекобійної зброї

Адміністрація президента Джо Байдена зняла обмеження, які перешкоджали Україні використовувати надану США зброю для нанесення ударів вглиб території Росії, повідомили Reuters три джерела, знайомі з цим питанням, що є значною зміною в політиці США в українсько-російському конфлікті.

Україна планує здійснити свої перші дальні удари найближчими днями, повідомили джерела, не розкриваючи деталей з міркувань оперативної безпеки.

Цей крок Сполучених Штатів, зроблений трохи більше ніж за два місяці до вступу на посаду обраного президента Дональда Трампа 20 січня, з’явився після багатомісячних прохань президента України Володимира Зеленського дозволити українським військовим використовувати американську зброю для ураження російських військових об’єктів далеко від кордону з Росією.

Ці зміни відбулися після розгортання Росією сухопутних військ Північної Кореї на додаток до своїх власних сил, що викликало тривогу у Вашингтоні і Києві.

Перші глибокі удари, ймовірно, будуть завдані ракетами ATACMS, які мають дальність польоту до 306 км, повідомляють джерела.

Хоча деякі американські чиновники висловили скептицизм щодо того, що дозвіл на удари на великі відстані змінить загальну траєкторію війни, це рішення може допомогти Україні в момент, коли російські війська досягають успіхів, і, можливо, поставить Київ у кращу переговорну позицію, коли переговори про припинення вогню відбудуться, якщо вони взагалі відбудуться.

Неясно, чи скасує Трамп рішення Байдена, коли вступить на посаду. Трамп давно критикує масштаби американської фінансової та військової допомоги Україні і пообіцяв швидко закінчити війну, не пояснюючи, як саме.

Тим не менш, деякі республіканці в Конгресі закликали Байдена послабити правила щодо того, як Україна може використовувати зброю, надану США.

Росія попередила, що розглядатиме послаблення обмежень на використання Україною американської зброї як серйозну ескалацію.