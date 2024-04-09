Ракетний удар по Полтавщині: є поранені

Внаслідок ракетного обстрілу Полтавської області є поранені, які перебувають у середньому та тяжкому стані.

Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін у Фейсбуці.

“У результаті обстрілу загинула одна людина, ще десятеро поранені, серед постраждалих двоє дітей, їх госпіталізували, надали медичну допомогу, наразі кілька людей знаходяться у лікарні в середньому та тяжкому стані, частково зруйновано приватний двоповерховий будинок, куди поцілили росіяни, пошкоджено кілька сусідніх будинків. Керівництво області допоможе людям із тимчасовим житлом”, – зазначив він.

Також Пронін додав, що людям допоможуть оформити всі необхідні документи на відшкодування за пошкоджене майно.