Ракетний удар по Києву 14 січня: чому не було сигналу тривоги

14 січня Росія атакувала Київ ракетами, що летіли з північного напрямку по балістичній траєкторії.

Про це повідомив “Суспільному” речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

За його словами, наразі встановлюватися тип ракет, якими окупанти завдали ударів по регіну.

За словами Ігната, спеціалісти вивчатимуть за уламками, який саме тип ракет застосував ворог у суботу. Але очевидно, що це були або балістичні ракети, або зенітні ракети С-300, які летять по балістичній траєкторії. Ракети С-300 є різних модифікацій, тому певна модифікація, можливо, дозволяє застосовувати їх з території Росії, додав він.

Оповіщення про ракетну небезпеку надійшло із запізненням через відсутність радіолокаційних даних та інформації з інших джерел.

На жаль, у Збройних силах України немає ефективних засобів щодо виявлення та знищення балістичних ракет, наголосив Ігнат.

“Те, що летить по цій траєкторії – ми виявляти, та збивати не можемо”, – додав він.

Речник Повітряних сил також підтвердив, що група російських стратегічних бомбардувальників Ту-95 зараз у повітрі. Невідомо, чи здійснять вони пуски ракет, їх політ відстежується.

КМВА розповіла про наслідки влучань у Києва внаслідок обстрілів вранці 14 січня – є влучання в об’єкт інфраструктури, але без пожежі.

“Є влучання в об’єкт інфраструктури. Без критичних руйнувань та загоряння. Всі екстерні служби працюють на місці. Постраждалих немає. В Голосіївському районі через уламки ракети відбулось загоряння в складській металевій будівлі на площі 20 м. кв. та пошкоджено дах на гаражі. Без потерпілих. В Дарницькому районі уламками ракети пошкоджено два автомобілі, потерпілих немає”, – йдеться в повідомленні.