Суспільство

Рада ухвалила закон про визнання освіти, здобутої на окупованих землях

21 Листопада 2023 16:18
читать на русском →
окупація, освіта

Народні депутати підтримали у другому читанні закон щодо визнання результатів навчання людей, які проживають на тимчасово окупованій території України.

Про це йдеться в трансляції із зали парламенту, яку вів депутат Олексій Гончаренко.

За відповідний законопроєкт №9591 проголосували 264 народні депутати.

Згідно із правками законопроєкту до другого читання, громадяни України, які проживають на тимчасово окупованій території, матимуть право на здобуття або продовження здобуття освіти на території інших регіонів України коштом державного та/або місцевого бюджету з наданням місця в гуртожитку.

Для визнання освітніх результатів людей, які навчалися на тимчасово окупованих територіях України, проводитимуть атестацію. Утім, результати навчання на рівні вищої освіти можуть бути визнані в обсязі не більше 75 відсотків загального обсягу освітньої програми. Також результати навчання не визнаватимуться за переліком спеціальностей та професій, які затвердить уряд.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
21 Листопада 2023 15:30

Міністр оборони Німеччини оголосив про новий пакет військової допомоги
21 Листопада 2023 15:11

Словацькі перевізники також почали блокувати кордон
21 Листопада 2023 14:11

ЗСУ помстилися за 128-у бригаду
21 Листопада 2023 13:34

Хтось намагається зірвати закупівлі продуктів для ЗСУ
21 Листопада 2023 13:02

УЗ презентувала новий графік руху поїздів
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Ігор ЧЕРНЯК

Економічний фронт впевнено перемагає!
Ігор ЧЕРНЯК

Технологічні Сили
Леонід МАСЛОВ

Не на захист Ірини Фаріон
Ксения ЛАРИНА

Хорошо, что Гурченко не дожила до этого ужаса
Віталій ПОРТНИКОВ

Удар HIMARS по базі в окупованому Скадовську – це справжній удар у серце ФСБ РФ
Сергій ФУРСА

Залужний знов став тим самим дорослим у кімнаті
усі думки