Рада ухвалила закон про визнання освіти, здобутої на окупованих землях

Народні депутати підтримали у другому читанні закон щодо визнання результатів навчання людей, які проживають на тимчасово окупованій території України.

Про це йдеться в трансляції із зали парламенту, яку вів депутат Олексій Гончаренко.

За відповідний законопроєкт №9591 проголосували 264 народні депутати.

Згідно із правками законопроєкту до другого читання, громадяни України, які проживають на тимчасово окупованій території, матимуть право на здобуття або продовження здобуття освіти на території інших регіонів України коштом державного та/або місцевого бюджету з наданням місця в гуртожитку.

Для визнання освітніх результатів людей, які навчалися на тимчасово окупованих територіях України, проводитимуть атестацію. Утім, результати навчання на рівні вищої освіти можуть бути визнані в обсязі не більше 75 відсотків загального обсягу освітньої програми. Також результати навчання не визнаватимуться за переліком спеціальностей та професій, які затвердить уряд.