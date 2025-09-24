        Кримінал

        П’ятеро людей постраждали внаслідок російських ударів по Дніпру та Кам’янському району

        Віктор Алєксєєв
        24 Вересня 2025 21:38
        Ілюстративне фото / Фото Дніпропетровська ОВА
        24 вересня близько 13:00 армія рф здійснила ракетний удар по місту Дніпру. Внаслідок ворожої атаки постраждали четверо людей, серед них – працівник поліції. Усім потерпілим надали медичну допомогу, повідомили в Нацполіції.

        По Кам’янському району противник здійснив ракетний удар та застосував БпЛА. Внаслідок ворожої атаки постраждав житель однієї з громад.

        На місці працювали слідчо-оперативні групи поліції. Правоохоронці зібрали докази для подальшого розслідування та задокументували наслідки обстрілу.

