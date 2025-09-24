П’ятеро людей постраждали внаслідок російських ударів по Дніпру та Кам’янському району

У Британії затримали підозрюваного у кібератаці на аеропорти

Генштаб: 78 бойових зіткнень від початку доби — головний тиск на Покровському напрямку

Зеленський в ООН: зупиніть Путіна зараз – завтра може бути “дрон із ядерною боєголовкою”

На місці працювали слідчо-оперативні групи поліції. Правоохоронці зібрали докази для подальшого розслідування та задокументували наслідки обстрілу.

По Кам’янському району противник здійснив ракетний удар та застосував БпЛА. Внаслідок ворожої атаки постраждав житель однієї з громад.

24 вересня близько 13:00 армія рф здійснила ракетний удар по місту Дніпру. Внаслідок ворожої атаки постраждали четверо людей, серед них – працівник поліції. Усім потерпілим надали медичну допомогу, повідомили в Нацполіції.