Кримінал

П’ятеро людей отримали контузію після обстрілу Куп’янска-Вузлового

25 Травня 2024 16:34
читать на русском →
куп'янськ
“Швидка допомога” після обстрілу Куп’янска-Вузлового. 25 травня 2024 / Фото Харківська обласна прокуратура

Сьогодні близько 13:25 російська армія обстріляла селище Купʼянськ-Вузловий.

За інформацією Харківської обласної прокуратури, під обстріл потрапили два автомобілі. Перше авто — карета швидкої допомоги, у якій перебували водій, фельдшер та 64-річна пацієнтка.

Чоловік 62 років та 58-річна жінка перебували в іншому автомобілі.

“Обидва автомобілі зазнали пошкоджень. Всі 5 людей постраждали. Попередньо, всі потерпілі отримали акубаротравми. Людей доставлено до лікарні для надання допомоги та встановлення повних діагнозів”, – повідомили в прокуратурі.

Також сьогодні приблизно о 12:55 зс рф здійснили авіаудари по селищу Приколотне Купʼянського району. Пошкоджено завод, житлові будинки.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
25 Травня 2024 19:41

Ворога повністю зупинено на напрямку Стрілеча-Глибоке під Харковом
25 Травня 2024 19:24

Окупанти знову вдарили по центру Харкова
25 Травня 2024 18:49

Кількість постраждалих внаслідок атаки на “Епіцентр” зросла до 35
25 Травня 2024 18:34

На зв’язок не виходять 11 працівників “Епіцентру”
25 Травня 2024 18:17

Пожежу в “Епіцентрі” локалізовано
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій САПРОНОВ

О вранье, полуправде, недоговорках в нашей армии
Павло КАЗАРІН

Я не народжений для війни
Костянтин НЕМІЧЕВ

Наші військові готові
Віталій ПОРТНИКОВ

Багаття русифікації
Анна ГИН

Ми тут нормально
Віталій ПОРТНИКОВ

Чому Путін – Володимир?
усі думки