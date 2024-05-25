П’ятеро людей отримали контузію після обстрілу Куп’янска-Вузлового

Сьогодні близько 13:25 російська армія обстріляла селище Купʼянськ-Вузловий.

За інформацією Харківської обласної прокуратури, під обстріл потрапили два автомобілі. Перше авто — карета швидкої допомоги, у якій перебували водій, фельдшер та 64-річна пацієнтка.

Чоловік 62 років та 58-річна жінка перебували в іншому автомобілі.

“Обидва автомобілі зазнали пошкоджень. Всі 5 людей постраждали. Попередньо, всі потерпілі отримали акубаротравми. Людей доставлено до лікарні для надання допомоги та встановлення повних діагнозів”, – повідомили в прокуратурі.

Також сьогодні приблизно о 12:55 зс рф здійснили авіаудари по селищу Приколотне Купʼянського району. Пошкоджено завод, житлові будинки.