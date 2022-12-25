Путін знову заговорив про мирні переговори з Україною, в ОП відреагували

У Росії знову заговорили про мирні перемовини з Києвом. Російський диктатор Владімір Путін знову видав цинічну заяву.

Путін заявив, що Москва готова до перемовин. Тож Кремль знову звинуватив Київ у неготовності сідати за стіл переговорів. Російський диктатор сказав це в ефірі пропагандистських каналів, пише 24 канал.

“Ми готові домовлятися з усіма з учасниками цього процесу про прийнятні якісь розв’язки, але це їхня справа – не ми ж відмовляємося від переговорів, а вони”, – сказав диктатор.

Відповідаючи на запитання журналіста про те, хто і що має зробити для того, щоб відступити від нинішньої небезпечної межі у протистоянні потенціалів Москви та НАТО, Путін сказав, що “Росія діє у правильному напрямку і захищає свої національні інтереси”.

В Офісі Президента України різко відреагували на цинічну заяву Путіна.

Михайло Подоляк наголосив, що Росія одноосібно напала на нашу державу і вбиває наших громадян. Тож Путіну потрібно повернутися до реальності.

“Росія одноосібно напала на Україну та вбиває громадян. Жодних інших «країн, мотивів, геополітики» немає. Росія не хоче переговорів, а намагається уникнути відповідальності. Це очевидно, тому рухаємося до трибуналу”, – написав радник глави ОП.