Путін заявляє, що підтримує пропозиції США щодо перемирʼя

Президент Росії Володимир Путін заявив, що згоден із пропозицією припинити бойові дії, але вона має привести “до довгострокового миру”.

Про це він заявив під час спільної прес-конференції з Олександром Лукашенком.

“Ми згодні з пропозицією припинити бойові дії. Але виходимо з того, що це припинення має призвести до довгострокового миру й усунуло першопричини кризи”, – сказав Путін, відповідаючи на запитання, як він оцінює пропозицію США про припинення вогню.

“Ми за, але є нюанси, – додав Путін. – Як складатиметься ситуація на лінії зіткнення – 2000 кілометрів. Хто визначить, де і хто порушив можливе припинення вогню? У ці 30 діб Україні продовжать постачати зброю, збережеться мобілізація? Як будуть вирішувати питання верифікації, як нам гарантують, що нічого такого не буде?”.

За словами Путіна, всі ці питання потребують обговорення, зокрема, можливо, з президентом США Дональдом Трампом.

“Сама по собі ідея правильна і ми безумовно її підтримуємо, але є питання, які нам треба обговорити”, – додав він.