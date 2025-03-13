Політика

Путін заявляє, що підтримує пропозиції США щодо перемирʼя
13 Березня 2025 18:00
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Володимир Путін / Фото: REUTERS
Володимир Путін / Фото: REUTERS

Президент Росії Володимир Путін заявив, що згоден із пропозицією припинити бойові дії, але вона має привести “до довгострокового миру”.

Про це він заявив під час спільної прес-конференції з Олександром Лукашенком.

“Ми згодні з пропозицією припинити бойові дії. Але виходимо з того, що це припинення має призвести до довгострокового миру й усунуло першопричини кризи”, – сказав Путін, відповідаючи на запитання, як він оцінює пропозицію США про припинення вогню.

“Ми за, але є нюанси, – додав Путін. – Як складатиметься ситуація на лінії зіткнення – 2000 кілометрів. Хто визначить, де і хто порушив можливе припинення вогню? У ці 30 діб Україні продовжать постачати зброю, збережеться мобілізація? Як будуть вирішувати питання верифікації, як нам гарантують, що нічого такого не буде?”.

За словами Путіна, всі ці питання потребують обговорення, зокрема, можливо, з президентом США Дональдом Трампом.

“Сама по собі ідея правильна і ми безумовно її підтримуємо, але є питання, які нам треба обговорити”, – додав він.


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