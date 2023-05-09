Путін виступив із промовою на параді у Москві

Головне з промови російського диктатора Володимира Путіна на параді Перемоги:

— Проти Росії розв’язана справжня війна. Але ми переможемо тероризм, захистимо мешканців Донбасу.

— Для Росії немає ворожих недружніх народів ні на Заході, ні на Сході. Ми хочемо бачити майбутнє мирним, вільним та стабільним.

— Західні глобалістські еліти говорять про свою винятковість, вони сіють русофобію, поширюють цінності, спрямовані проти того, що робить людину людиною. Схоже, вони забули хто розгромив нацистів, хто не пошкодував свого життя заради свободи Європи.

— Ми бачимо, як вони зносять пам’ятники радянським воїнам, творять культ нацистів. Наруга над поколінням переможців теж злочин.

— Український народ став заручником державного перевороту та злочинного режиму.

— Ми пишаємось учасниками спеціальної військової операції. Немає зараз важливіше, ніж ваша бойова робота. На вас тримається безпека країни, від вас залежить майбутнє нашої державності та нашого народу.

— Немає в світі нічого сильнішого за нашу любов до Батьківщини! За Росію! За наші доблесні Збройні сили! За перемогу!

Виступ Путіна слухали глави Білорусі, Казахстану, Киргизії, Узбекистану, Таджикистану та Туркменістану — Олександр Лукашенко, Касим-Жомарт Токаєв, Емомалі Рахмон, Садір Жапаров, Шавкат Мірзієєв та Сердар Бердимухамедов відповідно, а також прем’єр-міністр Падимін Пам’ятник відповідно.