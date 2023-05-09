Політика

Путін виступив із промовою на параді у Москві

9 Травня 2023 10:56
124
читать на русском →
путін

Головне з промови російського диктатора Володимира Путіна на параді Перемоги:

— Проти Росії розв’язана справжня війна. Але ми переможемо тероризм, захистимо мешканців Донбасу.

— Для Росії немає ворожих недружніх народів ні на Заході, ні на Сході. Ми хочемо бачити майбутнє мирним, вільним та стабільним.

— Західні глобалістські еліти говорять про свою винятковість, вони сіють русофобію, поширюють цінності, спрямовані проти того, що робить людину людиною. Схоже, вони забули хто розгромив нацистів, хто не пошкодував свого життя заради свободи Європи.

— Ми бачимо, як вони зносять пам’ятники радянським воїнам, творять культ нацистів. Наруга над поколінням переможців теж злочин.

— Український народ став заручником державного перевороту та злочинного режиму.

— Ми пишаємось учасниками спеціальної військової операції. Немає зараз важливіше, ніж ваша бойова робота. На вас тримається безпека країни, від вас залежить майбутнє нашої державності та нашого народу.

— Немає в світі нічого сильнішого за нашу любов до Батьківщини! За Росію! За наші доблесні Збройні сили! За перемогу!

Виступ Путіна слухали глави Білорусі, Казахстану, Киргизії, Узбекистану, Таджикистану та Туркменістану — Олександр Лукашенко, Касим-Жомарт Токаєв, Емомалі Рахмон, Садір Жапаров, Шавкат Мірзієєв та Сердар Бердимухамедов відповідно, а також прем’єр-міністр Падимін Пам’ятник відповідно.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
9 Травня 2023 07:40
97

ПС ЗСУ: За дві хвилі обстрілу України росіяни випустили 25 крилатих ракет – 23 з них знищено
9 Травня 2023 12:48
19

Банки знову можуть арештовувати рахунки клієнтів
9 Травня 2023 11:31
29

Британська розвідка: Донецька область на межі гострої нестачі води
9 Травня 2023 10:19
81

В Україні запущена загальнонаціональна цифрова телемережа MX-7
9 Травня 2023 09:26
24

За добу знищено 650 окупантів – Генштаб
Останні новини
усі новини

Думки

Евгений КОМАРОВСКИЙ

10 советов для хорошего сна
Александр КИРШ

ДроНЛО по мордору: пока что — очень гуманно
Віталій ПОРТНИКОВ

Дым над куполом Сенатского дворца
Александр КИРШ

О соглашении по скрещиванию русских женщин с китайцами
Юрий БИРЮКОВ

Трансформація
Александр КИРШ

Китай и не только: фантастическое голосование в ООН против мордора (подробности)
усі думки