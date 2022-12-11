Путін втрачає підтримку прихильників через нездатність “захистити” Донбас, – ISW

Президент Росії Володимир Путін ризикує втратити підтримку з боку колишніх проміжних лідерів республіки та ветеранів через нездатність російських військ відкинути українські війська далі на захід від Донецька та «захистити» Донбас.

Про це повідомляють у ISW.

Колишній міністр оборони самопроголошеної Донецької народної республіки (ДНР) Ігор Гіркін, який також керував облогою Слов’янська у 2014 році, прямо розкритикував Путіна за те, що він не зміг витіснити українські сили поблизу Донецька з артилерійської зони, хоча Путін це зробив. визначив захист мирних жителів Донбасу як одну із цілей російської «спеціальної військової операції».

Тепер Гіркін розкритикував заяву Путіна від 9 грудня, який охарактеризував хід спецоперації як «стабільний», заявивши, що лише Путін і Міністерство оборони Росії вважає війну успішною. Колишній міністр безпеки ДНР Олександр Ходаковський відзначив появу критики на адресу Путіна, зазначивши, що тривале правління Путіна не було повністю вдалим.

Ходаковський також зазначив, що виникають дискусії про необхідність змінити стан справ, натякнувши на корупційні схеми навколо реконструкції Маріуполя.

Критика Гіркіна та Ходаковського безпрецедентно пряма порівняно з їхніми попередніми нападками на Кремль. Ці відверті напади на Путіна можуть відображати розбіжності між провоєнною ДНР та ветеранськими громадами та Путіним.

Російські ветерани та проксі-спільнота давно попереджали Кремль про недоліки його військової кампанії, але згуртувалися за Путіна, вірячи, що його війна – як мінімум – призведе до російської окупації Донбасу.

Виставлені Путіним умови для тривалої війни можуть ще більше поставити під сумнів його зусилля заспокоїти постійно зростаючу спільноту мілблогерів, які представляють важливі націоналістичні фракції та інтереси та спілкуються з ними.