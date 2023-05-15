Путін спростив отримання російського громадянства іноземцям, які вбивають українців

Російський президент Путін спростив набуття російського громадянства тими іноземцями, які воюють за РФ в Україні.

Він вніс зміни до свого ж указу від 30 вересня “Про прийом до громадянства РФ у спрощеному порядку іноземних громадян та осіб без громадянства, які уклали контракти про проходження військової служби”.

Підписаним восени указом передбачалося давати громадянство РФ за спрощеною процедурою іноземцям, які уклали контракт військову службу щонайменше ніж на рік – тільки в тому випадку, якщо вони брали участь у бойових діях не менше шести місяців.

Тепер про участь у бойових діях нічого не йдеться, зате з’явилася згадка про “спецоперацію”.

Так, на спрощену процедуру тепер можуть претендувати іноземці, які «уклали у період проведення «спеціальної військової операції» контракти про проходження військової служби», а також члени їхніх сімей.