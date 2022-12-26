Політика

Путін призначив Медведєва заступником голови комісії з ВПК

26 Грудня 2022 17:30
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путін, медведєв

Президент Росії Володимир Путін призначив заступника голови Ради Безпеки РФ Дмитра Медведєва членом Військово-промислової комісії, яка координує виробництво озброєнь для російської армії.

Згідно з указом, який підписав Путін, Медведєв стане заступником голови Військово-промислової комісії.

До складу комісії також включено голову міністерства з надзвичайних ситуацій Олександра Куренкова.

ВПК очолює міністр промисловості та торгівлі Денис Мантуров.

З початку війни Дмитро Медведєв періодично виступає у своєму телеграм-каналі з вкрай жорсткими заявами на адресу України та її західних партнерів.


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