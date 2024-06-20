Путін приїхав у В’єтнам

Володимир Путін у четвер вранці прибув із дводенним візитом до В’єтнаму.

Про це повідомляє Reuters.

У статті для газети правлячої Комуністичної партії В’єтнаму Nhan Dan господар Кремля висловив вдячність в’єтнамському керівництву і народу за «збалансовану» позицію щодо війни в Україні та підтримку «прагматичного шляху вирішення «української кризи» (так у Росії називають війну проти України – ред.).

В’єтнам, який офіційно проводить нейтральну зовнішню політику у відносинах зі світовими державами, утримався від засудження нападу Росії на Україну і декларує нейтралітет по відношенню до війни.

Очікується, що під час візиту Путін зустрінеться із генсеком ЦК Компартії і фактичним правителем В’єтнаму Нгуєн Фу Чонгом, президентом країни То Ламом, прем’єр-міністром Фам Мінь Тінем та головою парламенту Чан Тхань Маном.

На відміну від Північної Кореї, що перебуває в міжнародній ізоляції, В’єтнам активно розвиває зв’язки зі Сполученими Штатами, своїм головним торговельним партнером, та Європейським Союзом, ключовими союзниками України.

Американська сторона вже виступила проти візиту російського диктатора до В’єтнаму.

«Жодна країна не повинна надавати Путіну платформу для просування його агресивної війни та іншим чином дозволяти йому нормалізувати свої звірства», – заявили раніше цього тижня в посольстві США у Ханої.