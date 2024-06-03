Політика

Путін просив Сі Цзіньпіна не їхати на саміт у Швейцарію — FT

3 Червня 2024 10:58
Сі Цзіньпін, путін, китай
Путін та Сі Цзіньпін / Getty Images

Під час свого візиту до Китаю Путін звернувся до Сі Цзіньпіна з трьома проханнями — щодо газогону “Сила Сибіру-2”, розширення діяльності банків Китаю у РФ та відмови від участі Китаю на саміті миру у Швейцарії.

Про це з посиланням на свої джерела пише видання Financial Times.

Як нагадує видання, у п’ятницю Китай оголосив, що пропустить саміт України в Швейцарії.

При цьому, за словами трьох людей, знайомих із ситуацією, спроби Росії укласти з Китаєм велику газопроводну угоду зазнали невдачі через те, що Москва вважає необґрунтованими вимогами Пекіна щодо цін і рівня поставок.

“Жорстка позиція Пекіна щодо трубопроводу “Сила Сибіру-2” підкреслює, що вторгнення Росії в Україну зробило Володимира Путіна все більш залежним від китайського лідера Сі Цзіньпіна щодо економічної підтримки”, — пише видання.

Люди, обізнані з цим питанням, сказали FT, що Китай попросив платити близько до субсидованих Росією внутрішніх цін і зобов’язався купувати лише невелику частину запланованої річної потужності трубопроводу в 50 мільярдів кубометрів газу.

Також двоє з людей сказали, що Пекін і Москва обговорюють об’єднання одного або кількох банків, які фінансуватимуть торгівлю компонентами для російської оборонної промисловості, але, безумовно, це призведе до санкцій США, які виключать будь-який такий банк із глобальної фінансової системи.

При цьому пропонована співпраця з китайськими банками залишається в набагато меншому масштабі, ніж просила Росія.


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