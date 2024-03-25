Путін продовжує звинувачувати Україну в теракті

Російський диктатор Володимир Путін зробив низку заяв щодо теракту в “Крокусі”. Як завжди не минулося і без згадок про Україну.

За його словами, “теракт у “Крокусі” було здійснено руками радикальних ісламістів”.

“Росія знає, хто вчинив теракт у “Крокусі”, але її цікавить, хто замовник. Теракт у “Крокусі” може бути ланкою у серії спроб тих, хто воює з РФ із 2014 року руками київського режиму”, – сказав Путін.

Крім того, за його словами, “потрібно відповісти на запитання, чому терористи після скоєння злочину намагалися втекти в Україну і хто на них там чекав”.

Раніше координатор зі стратегічної комунікації Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі назвав твердження Росії про те, що теракт у Підмосков’ї пов’язаний з Україною кремлівською пропагандою.