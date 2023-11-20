Пункт пропуску на кордоні з Польщею припинив роботу через відсутність електропостачання

Прикордонники попередили, що у пункті пропуску “Шегині” тимчасово призупинено пропускні операції у зв’язку з відсутністю електропостачання на КПП “Медика” на польській стороні.

Про це повідомляє “Європейська правда” з посиланням на ДПСУ

“Через відсутність електропостачання в пункті пропуску “Медика” (Республіка Польща) пропуск осіб та транспортних засобів на виїзд з України суміжною Стороною тимчасово призупинено”, – йдеться у повідомленні.

Прикордонники закликали громадян врахувати цю інформацію під час перетинання кордону.