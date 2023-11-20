Суспільство

Пункт пропуску на кордоні з Польщею припинив роботу через відсутність електропостачання

20 Листопада 2023 11:04
читать на русском →
кордон, польща

Прикордонники попередили, що у пункті пропуску “Шегині” тимчасово призупинено пропускні операції у зв’язку з відсутністю електропостачання на КПП “Медика” на польській стороні.

Про це повідомляє “Європейська правда” з посиланням на ДПСУ

“Через відсутність електропостачання в пункті пропуску “Медика” (Республіка Польща) пропуск осіб та транспортних засобів на виїзд з України суміжною Стороною тимчасово призупинено”, – йдеться у повідомленні.

Прикордонники закликали громадян врахувати цю інформацію під час перетинання кордону.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
20 Листопада 2023 10:19

Окупанти вдарили по Херсону: загинуло 2 людей
20 Листопада 2023 09:58

Глава Міноборони США прибув до України
20 Листопада 2023 07:08

ЗCУ контратакували під Авдіївкою – ISW
19 Листопада 2023 21:03

Зеленський змінив командувача Медичних сил ЗСУ
19 Листопада 2023 19:35

Протягом доби ворог завдав 16 авіаударів, ЗСУ – у 8 разів менше
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Ігор ЧЕРНЯК

Економічний фронт впевнено перемагає!
Ігор ЧЕРНЯК

Технологічні Сили
Леонід МАСЛОВ

Не на захист Ірини Фаріон
Ксения ЛАРИНА

Хорошо, что Гурченко не дожила до этого ужаса
Віталій ПОРТНИКОВ

Удар HIMARS по базі в окупованому Скадовську – це справжній удар у серце ФСБ РФ
Сергій ФУРСА

Залужний знов став тим самим дорослим у кімнаті
усі думки