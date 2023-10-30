Пункт пропуску на кордоні з Молдовою тимчасово призупинить роботу

У вівторок, 31 жовтня, з 7:00 до 9:00 відбуватимуться роботи з модернізації електрообладнання на пункті пропуску “Мамалига-Крива”, у цей час пункт не працюватиме, повідомляє Державна прикордонна служба України.

“Пункт пропуску “Мамалига-Крива” 31 жовтня з 7:00 до 9:00 тимчасово призупинить роботу. Молдовські колеги інформують, що в цей час у пункті пропуску модернізуватимуть електрообладнання”, – ідеться в повідомленні.

Зазначено, що працюватимуть найближчі пункти пропуску – “Кельменці-Ларга” і “Росошани-Бричани”.