Псевдоволонтери ввозили машини для ЗСУ без мита та продавали їх через OLX: судитимуть організовану групу з Черкащини  

Скеровано до суду обвинувальний акт щодо організованої групи, яка під виглядом гуманітарної допомоги для ЗСУ ввозила з-за кордону автомобілі та продавала їх. Зловмисники діяли на Черкащині. Правоохоронці вилучили чотири транспортні засоби, які вже передані на потреби Сил оборони.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

За даними слідства, з червня 2024 по березень 2025 року обвинувачені ввезли в Україну транспортні засоби вартістю понад 1,4 млн грн.

Організатор угруповання підшукував у країнах ЄС продавців транспортних засобів, вів із ними переговори, купував автомобілі та забезпечував їхнє ввезення в Україну.

Одна з учасниць групи, керівниця громадської організації, вказувала у фіктивних документах, що автомобілі є гуманітарною допомогою для Збройних Сил: це дозволяло ввозити їх у спрощеному порядку — без сплати митних платежів.

Втім, в подальшому автомобілі використовувалися для власних потреб, а згодом виставлялися на продаж через платформу онлайн-оголошень OLX.

У березні 2025 року правоохоронці затримали зловмисників під час чергового незаконного продажу автомобілів.

Організатору угруповання інкримінують контрабанду підакцизних товарів, пособництво у службовому підробленні та легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом, вчинені організованою групою в особливо великому розмірі (ч. 2 ст. 201-4, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 209 КК України). Керівниці громадської організації — контрабанду, службове підроблення та легалізацію майна (ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 201-4, ч. 2 ст. 209 КК України). Іншим учасникам групи — легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 3 ст. 209 КК України).

За ініціативи прокуратури чотири автомобілі — Renault Master, Audi S4, Volvo V90 та SAAB 9-5 — вже передано на потреби ЗСУ.