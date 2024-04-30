Призупинення консульських послуг: у МЗС опублікували ще одне роз’яснення

Міністерство закордонних справ надало додаткові роз’яснення щодо консульських послуг за кордоном чоловікам призовного віку.

Про це йдеться у матеріалі МЗС “Міфи та факти щодо рішення про тимчасове призупинення прийому нових заяв щодо надання консульських послуг для чоловіків за кордоном”.

Перший міф полягає у тому, що консульські послуги призупинили для всіх українських чоловіків за кордоном.

У МЗС наголошують, що рішення стосується лише чоловіків призовного віку (від 18 до 60 років). Нові заяви від таких громадян перестають приймати тимчасово.

“Після завершення цього періоду прийом заяв триватиме. Чоловіки призовного віку, які уточнили свої дані відповідно до вимог законодавства, зможуть подати заяви на отримання консульських послуг, отримати свій слот в електронній черзі та потрапити на прийом до консульства”, – зазначили у відомстві.

Другий міф полягає у тому, що після такого рішення всі українські чоловіки призовного віку позбавлені консульської опіки, у тому числі й у разі надзвичайних ситуацій.

У відомстві розповіли, що у разі надзвичайних ситуацій (ДТП, затримання, стихійного лиха і не тільки) українським чоловікам призовного віку надаватимуть консульські послуги.

У таких випадках консульства не враховують статус чоловіків у питанні військової служби чи інші особливості.

Третій міф стосується конституційності такого рішення, оскільки закон про мобілізацію не набув чинності.

У відомстві пояснили, що рішення “було вимушеним”, оскільки термін розгляду нових заяв може перевищувати термін набрання чинності закона про мобілізацію. При цьому консульські послуги лише призупинили, а не припинили.

Четвертий міф – рішення раптово призупинило надання консульських послуг для всіх чоловіків призовного віку.

У відомстві нагадали, що всі заяви, подані до 23 квітня, продовжують розглядатися в повному обсязі.

“Тому ні про яку раптовість не йдеться, адже заяви, які вже перебували в роботі, продовжили опрацьовуватися. Тимчасово призупинено тільки прийом нових заяв від окремої категорії громадян для уточнення механізмів надання консульських послуг згідно з ухваленим новим законом”, – додали в МЗС.

П’ятий міф – рішення несправедливе стосовно тих чоловіків, які перебувають за кордоном на законних підставах або виїхали вимушено і не є ухилянтами.

У відомстві наголосили, що після того, як набудуть чинності нові механізми уточнення своїх військово-облікових даних, консульські послуги відновлять.

“Якщо чоловік уточнив свої дані та має правові підстави на отримання, відповідно до вимог законодавства, консульських послуг, він отримає таку можливість. Це рівні умови та ставлення держави до чоловіків в Україні та за кордоном”, – додали в МЗС.

Шостий міф стосується того, що рішення порушує міжнародні конвенції із захисту прав людини.

У МЗС знову нагадали, що рішення лише тимчасове і невдовзі прийом нових заяв відновлять.

“Ні про яке порушення прав людини в цьому випадку не може йтися, адже кожна держава оновлює і уточнює своє законодавство”, – додали там.