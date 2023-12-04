Суспільство

Прикордонники затримали ухилянтів на Закарпатті

4 Грудня 2023 08:27
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ухилянти, дпсу

Прикордонники Чопського загону затримали групу чоловіків, які намагалися незаконно перетнути кордон зі Словаччиною.

Про це повідомило у Фейсбуці Західне регіональне управління ДПСУ – Західний кордон.

«Правоохоронцям вдалося виявити вісьмох порушників законодавства у лісистій місцевості поблизу кордону. Усі затримані є громадянами України. Семеро мали при собі документи, що посвідчують особу. Чоловіки виявилися жителями міста Київ, Донецької, Дніпропетровської, Кіровоградської, Тернопільської та Чернівецького областей. Восьмий не мав при собі жодних документів і назвався закарпатцем. Оперативники встановили, що він займався переправленням інших семи осіб через українсько-словацький кордон», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що зупинити правопорушників вдалося завдяки випереджувальній інформації від оперативних співробітників загону. Прикордонників відділу «Новоселиця» повідомили, що поблизу населеного пункту Гута Ужгородського району можлива спроба незаконного перетину держрубежу групою чоловіків призовного віку.

На вказану оперативниками ділянку вислали додаткові прикордонні наряди, до пошуків залучили оперативних співробітників та кінолога з розшуковим собакою.

Затриманих доправили у прикордонний підрозділ з метою з’ясування обставин правопорушення. Їх буде притягнуто до адміністративної відповідальності за спробу незаконного перетину державного кордону України.

У діях закарпатця вбачають ознаки кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ст.332 ККУ (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України). Відповідне повідомлення надіслане на адресу Ужгородського райвідділу Нацполіції.


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