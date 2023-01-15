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Пригожин маніпулює “захопленням Соледара” і “очорнює” армію РФ, – ISW

15 Січня 2023 09:37
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ISW, пригожин

Євген Пригожин продовжує використовувати роль «Групи Вагнера» у захопленні Соледару, щоб підняти свій політичний авторитет і опосередковано критикувати звичайну російську армію. 

Про це повідомляється у звіті ISW.

14 січня Пригожин опублікував кадри, які, як він стверджував, були зняті в Соледарі, пропагуючи заявлену роль Вагнера у захопленні міста.

 Пригожин представив командира групи Вагнера, який керував захопленням населеного пункту, і вихваляв можливості Вагнера порівняно зі звичайними російськими військовими. Пригожин заявив, що група Вагнера досягла успіху завдяки своєму багатому досвіду, своїй незалежності, своїй ефективній військовій техніці та найкращій системі управління.

Пригожин стверджував, що система управління «Групи Вагнера» стимулює командирів і підлеглих до тісної співпраці на місцях і дозволяє почути скарги регулярних бійців.

Експерти припускають, що цим Пригожин намагається рекламувати подальший набір і очорнити російські війська, лобіюючи збільшення ролі “Групи Вагнера” – і його особисто – у війні в Україні.


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Пригожин маніпулює “захопленням Соледара” і “очорнює” армію РФ, – ISW
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