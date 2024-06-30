Проєкт Національного військового меморіалу пройшов державну експертизу

Проєкт Національного військового меморіалу із вшанування та увічнення пам’яті загиблих Захисників і Захисниць буде реалізований у Гатненській територіальній громаді під Києвом.
Про це заявив виконувач обовʼязків Міністра у справах ветеранів України Олександр Порхун.
“Проєктна документація на будівництво I черги Національне військове меморіальне кладовище пройшла державну експертизу. Висновок – позитивний”, – написав він у Facebook.
Проєкт розроблений відповідно до діючих державних будівельних норм, стандартів та правил: від експлуатаційної безпеки до питань енергозбереження та інклюзії.
“Окремо щодо оцінки впливу на навколишнє середовище. Порушень санітарного і епідеміологічного благополуччя населення не виявлено. Впливу на екологію – жодного. Нагадаю, і не було. Тепер це підтверджує і ДП “Укрдержбудекспертиза”, – додав очільник Мінветеранів.
Порхун також надав перелік об’єктів, що будуть збудовані в межах перших двох пускових комплексів НВМК:
- сектори поховань;
- колумбарні стіни;
- будинок трауру;
- вхідна група;
- центральна площа;
- зона рекреації;
- під’їзна дорога;
- зупинки громадського транспорту;
- автостоянка;
- адміністративна та господарська будівлі;
- пункт охорони.
“На початку наступного тижня оголошуємо тендер на відбір підрядника безпосередньо для будівництва”, – заявив Порхун.