Проєкт Національного військового меморіалу пройшов державну експертизу

Проєкт Національного військового меморіалу із вшанування та увічнення пам’яті загиблих Захисників і Захисниць буде реалізований у Гатненській територіальній громаді під Києвом.

Про це заявив виконувач обовʼязків Міністра у справах ветеранів України Олександр Порхун.

“Проєктна документація на будівництво I черги Національне військове меморіальне кладовище пройшла державну експертизу. Висновок – позитивний”, – написав він у Facebook.

Проєкт розроблений відповідно до діючих державних будівельних норм, стандартів та правил: від експлуатаційної безпеки до питань енергозбереження та інклюзії.

“Окремо щодо оцінки впливу на навколишнє середовище. Порушень санітарного і епідеміологічного благополуччя населення не виявлено. Впливу на екологію – жодного. Нагадаю, і не було. Тепер це підтверджує і ДП “Укрдержбудекспертиза”, – додав очільник Мінветеранів.

Порхун також надав перелік об’єктів, що будуть збудовані в межах перших двох пускових комплексів НВМК:

сектори поховань;

колумбарні стіни;

будинок трауру;

вхідна група;

центральна площа;

зона рекреації;

під’їзна дорога;

зупинки громадського транспорту;

автостоянка;

адміністративна та господарська будівлі;

пункт охорони.

“На початку наступного тижня оголошуємо тендер на відбір підрядника безпосередньо для будівництва”, – заявив Порхун.