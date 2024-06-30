Суспільство

Проєкт Національного військового меморіалу пройшов державну експертизу
30 Червня 2024 14:38
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НВМК
Ілюстративне фото / Фото Сергій Лойко

Проєкт Національного військового меморіалу із вшанування та увічнення пам’яті загиблих Захисників і Захисниць буде реалізований у Гатненській територіальній громаді під Києвом.

Про це заявив виконувач обовʼязків Міністра у справах ветеранів України Олександр Порхун.

“Проєктна документація на будівництво I черги Національне військове меморіальне кладовище пройшла державну експертизу. Висновок – позитивний”, – написав він у Facebook.

Проєкт розроблений відповідно до діючих державних будівельних норм, стандартів та правил: від експлуатаційної безпеки до питань енергозбереження та інклюзії.

“Окремо щодо оцінки впливу на навколишнє середовище. Порушень санітарного і епідеміологічного благополуччя населення не виявлено. Впливу на екологію – жодного. Нагадаю, і не було. Тепер це підтверджує і ДП “Укрдержбудекспертиза”, – додав очільник Мінветеранів.

Порхун також надав перелік об’єктів, що будуть збудовані в межах перших двох пускових комплексів НВМК:

  • сектори поховань;
  • колумбарні стіни;
  • будинок трауру;
  • вхідна група;
  • центральна площа;
  • зона рекреації;
  • під’їзна дорога;
  • зупинки громадського транспорту;
  • автостоянка;
  • адміністративна та господарська будівлі;
  • пункт охорони.

“На початку наступного тижня оголошуємо тендер на відбір підрядника безпосередньо для будівництва”, – заявив Порхун.


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