Суспільство

Просунулись на 1400 метрів: Череватий розповів про успіхи ЗСУ

10 Червня 2023 13:51
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бахмут, череватий

Збройні сили України продовжують досягати успіхів на Бахмутському напрямку. Протягом доби нашим воїнам вдалось просунутись до 1400 метрів на різних ділянках.

Про це розповів речник Сил оборони України Східного напрямку Сергій Череватий в ефірі телемарафону.

За його словами, наші воїни контратакують, користуючись тим, що ворог проводив ротацію. Тим часом ворог також намагається бити й по наших підрозділах:

  • завдано 8 авіаударів;
  • здійснено близько 330 обстрілів ствольною й реактивною артилерією.

“Загалом відбулось шість боєзіткнень, в ході яких нашими Силами оборони знищено 138 окупантів, 236 зазнали поранень, одного взяли в полон”, – додав Череватий.

Під час зіткнень наші військові знищили:

  • самохідну артилерійську установку “Гвоздика”;
  • 3 бронеавтомобілі;
  • гаубицю Д-30;
  • зенітну гармату С-60;
  • безпілотний апарат ZALA;
  • 8 складів боєприпасів;
  • 7 автомобілів, які підвозили ворогу зброю та боєприпаси.

Як відзначив Череватий, росіяни намагаються вибудувати свою оборону й паралельно контратакувати позиції наших героїв, однак, всі спроби зазнали невдачі.


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