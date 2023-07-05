Політика

Президент України провів розширене засідання ставки 

5 Липня 2023 13:50
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зеленський, ставка

Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховнокомандувача, на якій розглядалися три головні питання основних викликів.

Про це Зеленський написав у Telegram.

“Сьогодні Ставка розширена. Дві години – на обговорення основних викликів.

Перше – захист АЕС. Доповідали командувач ВПС Олещук, міністр Клименко, голова ДПСУ Дейнеко. Також заслухали директора “Енергоатома” Котіна та директора ХАЕС Козюру.

Друге – ситуація на фронті. Доповіді командувачів Залужного, Сирського, Тарнавського, Москальова та Наєва. Головкому – розпорядження посилювати Північ.

Третє – подальше нарощування власного виробництва техніки та боєприпасів, прискорення темпів ремонтування техніки західного зразка. Доповіді: командувач сил логістики Гуляк, Мінстратегпром – Камишін, Мінінфраструктури – Кубраков, Міноборони – Резніков”.


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