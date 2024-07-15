Політика

Президент України поспілкувався з керівниками ОВА щодо енергетики і безпеки
15 Липня 2024 14:30
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зеленський
Володимир Зеленський / ОПУ

Зеленський провів нараду з керівниками ОВА, щодо оперативної ситуації в кожному регіоні, енергетики, фортифікацій, безпеки.

Про це глава Української держави повідомив у Телеграмі.

«Нарада з керівниками обласних адміністрацій. Ключові теми – оперативна ситуація в кожному регіоні, енергетика, фортифікації, безпека. Окремо обговорили важливість налагодження співпраці з представниками американських штатів. Разом ми можемо взаємодіяти в питаннях енергетики, освіти, медицини, реабілітації, забезпечення укриттів», – розповів Зеленський.


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