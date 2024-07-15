Президент України поспілкувався з керівниками ОВА щодо енергетики і безпеки

Зеленський провів нараду з керівниками ОВА, щодо оперативної ситуації в кожному регіоні, енергетики, фортифікацій, безпеки.
Про це глава Української держави повідомив у Телеграмі.
«Нарада з керівниками обласних адміністрацій. Ключові теми – оперативна ситуація в кожному регіоні, енергетика, фортифікації, безпека. Окремо обговорили важливість налагодження співпраці з представниками американських штатів. Разом ми можемо взаємодіяти в питаннях енергетики, освіти, медицини, реабілітації, забезпечення укриттів», – розповів Зеленський.