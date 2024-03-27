Політика

Президент США назвав Путіна м’ясником

27 Березня 2024 07:52
читать на русском →
путін, байден
Джо Байден / Getty Images

Президент США назвав Путіна “м’ясником” та заявив про ймовірне підвищення податків для американських мільярдерів з метою допомоги Україні.

Про це він заявив під час зустрічі з виборцями в штаті Північна Кароліна, пише Білий дім.

“Ви знаєте, скільки мільярдерів в Америці? Зараз є тисяча мільярдерів. Ви знаєте, який середній податок вони платять – федеральний податок? 8,2%. Хтось хоче торгувати з мільярдером — його податкова ставка?”, – сказав Байден.

За його словами, якби мільярдери сплачували б податки до 25%, це дозволило б зібрати до 400 мільярдів доларів протягом наступних 10 років. Байден наголосив, що це б дозволило скоротити федеральний дефіцит, подбати про домашню допомогу.

“Ми могли б зробити так багато речей – непрямих – включно з тим, щоб нарешті подбати про Україну від того м’ясника Путіна”, – додав Байден.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал

ТОП-новини
27 Березня 2024 12:40

У дворі багатоповерхівки у Житомирі сталася стрілянина

27 Березня 2024 11:12

Готували удари по підрозділах Генштабу: СБУ затримала агентів ФСБ
27 Березня 2024 08:51

Окупанти вночі атакували Ізюм: є влучання
27 Березня 2024 08:44

Вночі окупанти запустили по Україні 13 Шахедів
27 Березня 2024 07:29

ISW зробили аналіз заяв Путіна і Лукашенка про теракт у “Крокусі” 

Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій САПРОНОВ

Живите сегодня, сейчас

Сергій ПРИТУЛА

Ми ще далекі від ідеальної взаємодії держава-бізнес-волонтери

Максим ЖОРІН

КАБи зараз одна з найбільших проблем для фронту

Віталій ПОРТНИКОВ

Макрон збирається відправити війська в Одесу?

Ігор ЧЕРНЯК

Поки з армії не почнуть повертатися, туди знову не почнуть йти

Юрій ЛУЦЕНКО

Війна в стилі вуду

усі думки