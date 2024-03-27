Президент США назвав Путіна “м’ясником” та заявив про ймовірне підвищення податків для американських мільярдерів з метою допомоги Україні.

Про це він заявив під час зустрічі з виборцями в штаті Північна Кароліна, пише Білий дім.

“Ви знаєте, скільки мільярдерів в Америці? Зараз є тисяча мільярдерів. Ви знаєте, який середній податок вони платять – федеральний податок? 8,2%. Хтось хоче торгувати з мільярдером — його податкова ставка?”, – сказав Байден.

За його словами, якби мільярдери сплачували б податки до 25%, це дозволило б зібрати до 400 мільярдів доларів протягом наступних 10 років. Байден наголосив, що це б дозволило скоротити федеральний дефіцит, подбати про домашню допомогу.

“Ми могли б зробити так багато речей – непрямих – включно з тим, щоб нарешті подбати про Україну від того м’ясника Путіна”, – додав Байден.