Президент Південної Кореї призначив нового міністра оборони

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль прийняв відставку міністра оборони Кім Йон Хьона та призначив на його місце відставного генерала армії Чхве Бьон Хьока.

Про це повідомляє Reuters.

Чхве Бьон Хьок раніше обіймав посаду посла Південної Кореї в Саудівській Аравії.

Керівник Офісу президента Чон Чжин Сок охарактеризував Чхве як «принципову людину, що сумлінно виконує свої обов’язки та дотримується правил».

Це призначення стало першим офіційним кроком президента Юна після скасування указу про введення воєнного стану в країні.