Політика

Президент Південної Кореї призначив нового міністра оборони
5 Грудня 2024 10:54
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корея, міноборони
Кім Йон Хьон / RFI

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль прийняв відставку міністра оборони Кім Йон Хьона та призначив на його місце відставного генерала армії Чхве Бьон Хьока.

Про це повідомляє Reuters

Чхве Бьон Хьок раніше обіймав посаду посла Південної Кореї в Саудівській Аравії.

Керівник Офісу президента Чон Чжин Сок охарактеризував Чхве як «принципову людину, що сумлінно виконує свої обов’язки та дотримується правил».

Це призначення стало першим офіційним кроком президента Юна після скасування указу про введення воєнного стану в країні.


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