Президент Південної Кореї проігнорував повістку у справі введення воєнного стану

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль 18 грудня проігнорував виклик на допит у справі про введення короткочасного воєнного стану в країні.

Про це інформує Yonhap News.

Згідно з інформацією видання, Юн мав з’явитися в Управління з розслідування корупції серед високопосадовців, проте цього не зробив. Його звинувачують у підбурюванні до заколоту через оголошення воєнного стану 3 грудня. Наразі Юн Сок Йоль відсторонений від посади до рішення Конституційного суду.

Спроби вручити президенту повістку на початку тижня виявилися безрезультатними, оскільки адміністрація відмовлялася приймати документи або повертала їх назад.

Глава антикорупційного управління О Дон Ун заявив, що повістку свідомо відхиляють, і його відомство готується вжити “законних” заходів у відповідь. Він також повідомив, що правоохоронці розглядають можливість отримання ордера на арешт Юна відповідно до чинного законодавства.

Паралельно прокуратура, яка веде окреме розслідування справи, викликала президента на допит у суботу після того, як він проігнорував попередній виклик.