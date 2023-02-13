Президент Молдови заявила про можливий заколот в республіці

Президент Молдови Майя Санду заявила, що Росія готує диверсійні дії з метою здійснення державного перевороту в республіці, пишуть місцеві ЗМІ.

На брифінгу в понеділок у Кишиневі вона нагадала, що нещодавні заяви президента України Володимира Зеленського щодо плану Москви дестабілізувати ситуацію в Молдові були підтверджені Службою інформації та безпеки республіки.

Такі плани “підривних дій на території нашої країни – це не новина”, сказала Санду. За її словами, “такі спроби здійснювалися і раніше, восени минулого року. Але вони не були реалізовані завдяки рішучим діям наших органів безпеки”.

“Акцент робився на енергетичну кризу, щоб спровокувати невдоволення населення та здійснити агресивні дії під час протестів”, – зазначила глава держави.

Вона закликала зберігати спокій, зазначивши, що органи безпеки вживають необхідних заходів.