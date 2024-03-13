Політика

Президент Литви підтримав розміщення іноземних військ в Україні

13 Березня 2024 18:53
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Литва, війна
Президент Литви Гітанас Науседа / Фото: ОП

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що підтримує введення військ деяких європейських країн на територію України. Про це повідомляє LRT.

“Я вітав ідею направлення місій на українську територію як ідею, і вважаю, що ми повинні її обговорювати. Звичайно, найкраще було б, якби всі ми одностайно погодилися з необхідністю цього і дуже добре оцінили розвідувальну та іншу інформацію, яку ми маємо”, – сказав литовський лідер.

За його словами, страх перед можливою реакцією Кремля не може бути визначальним фактором під час ухвалення спільного європейського рішення.

“Якщо ми почнемо говорити, що ні, Володимиру Путіну не сподобається те чи інше ми ніколи не ухвалимо рішення. І саме тому я вчора сказав і президенту, і засобам масової інформації, що ми повинні припинити малювати для себе червоні лінії”, – сказав Науседа.

Він також додав, що малюючи червоні лінії, Захід лише допомагає Путіну, “який починає думати, що ми передбачувані й що він може контролювати та маніпулювати нами”.


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