Президент Чехії закликав стежити за росіянами у Європі

Президент Чехії Петр Павел сказав, що за громадянами Росії, які проживають у європейських країнах, «потрібно стежити набагато уважніше, ніж раніше», оскільки «вони є громадянами нації, яка веде агресивну війну». Інтерв’ю з главою держави опублікувало Радіо Свобода.

Петр Павел зазначив, що надалі росіяни мають перебувати «під пильною увагою спецслужб». Нинішню ситуацію президент порівняв із роками Другої світової війни, маючи на увазі, що тоді влада США відправила до «військових центрів переміщення» не менше 125 тисяч людей японського походження. Такі дії були пов’язані, зокрема з підривом американської військово-морської бази в Перл-Харбор.

«Мені може бути шкода цих людей (росіян), але в той же час, якщо ми озирнемося назад, у часи, коли почалася Друга світова війна, тоді все японське населення, що проживає в Сполучених Штатах, також знаходилося під суворим режимом нагляду. Це просто ціна війни», – додав Павел.

Крім того, президент Чехії сказав, що війну в Україні, на його думку, слід називати «російською війною», а не «війною Путіна». Він пояснив це тим, що Путін отримує підтримку від населення Росії. Петр Павел додав: «Ми бачимо, скільки людей підтримують війну, скільки навіть закликають до поширення війни на інші країни».

При цьому, як зазначив президент, не всі росіяни задоволені втратами, економічними наслідками війни та відсутністю можливості подорожувати, а також тим, що вони «тепер на кілька поколінь уперед вважатимуться варварами за те, що вони зробили». Серед громадян Росії є люди, котрі стануть надією на майбутні зміни країни, сказав Петр Павел. Він додав: «Ми не маємо бути настільки недалекоглядними, щоб повністю ізолювати Росію».