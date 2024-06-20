Політика

Прем’єр Нідерландів Рютте стане наступним генсеком НАТО
20 Червня 2024 17:23
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Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте під час робочого візиту у Харків. 1 березня 2024 року / Фото: Офіс Президента України

Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте стане наступним генеральним секретарем НАТО.

Як повідомляє Politico, з цим рішенням погодились всі 32 члени альянсу.

Про майбутнє Рютте на посаді генсека НАТО стало відомо після того, як президент Румунії Клаус Йоганніс відкликав свою кандидатуру.

Як зазначає видання, президент Румунії приєднався до перегонів за посаду на пізній стадії, у березні, коли дві третини всіх союзників по НАТО вже виступили за Рютте. Протягом своєї тримісячної гонки Йоганніс здобув лише один голос серед 32 союзників — прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

Відбір Рютте також тривав доволі довго — поки шукали нову людину, термін нинішнього генсека Єнса Столтенберга продовжувався чотири рази.

Термін повноважень генерального секретаря НАТО становить чотири роки, після чого може відбутися повторне призначення.

Єнс Столтенберг обіймає цю посаду з 2014 року. Його друга каденція завершилася 30 вересня 2022 року, проте через російське вторгнення в Україну повноваження посадовця кілька разів продовжували.


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Прем’єр Нідерландів Рютте стане наступним генсеком НАТО
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