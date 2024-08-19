Політика

Прем’єр Китаю планує відвідати РФ та Білорусь
19 Серпня 2024 12:31
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білорусь, китай, рф
Лі Цян / Reuters

20–23 серпня прем’єр-міністр Китаю Лі Цян відвідає РФ і Білорусь.

Про це на брифінгу повідомила речниця МЗС КНР Мао Нін.

«На запрошення прем’єр-міністрів Росії Михайла Мішустіна та Білорусі Романа Головченка з 20 по 23 серпня прем’єр Держради (уряду Китаю – ред.) Лі Цян відвідає Росію та Білорусь», – сказала Мао.

За її словами, у Москві Лі проведе разом із Мішустіним 29-ту чергову зустріч глав урядів Китаю та Росії, у ході якої сторони «проведуть поглиблений обмін думками щодо двосторонніх відносин, практичної співпраці та питань, що становлять взаємний інтерес».

Дипломат додала, що в Мінську глава китайського уряду обговорить із Головченком шляхи посилення китайсько-білоруської співпраці й розвитку всеосяжного стратегічного партнерства між двома країнами.


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