Правоохоронці викрили “дилера”, який організував поставки наркотиків військкому Рівненського районного ТЦК

Працівники ДБР викрили начальника структурного підрозділу Рівненського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, який постачав своєму керівнику наркотики.

Про це повідомляє ДБР, Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

Історія з наркотиками у віськкоматах на Рівненщині (керівники обласного та районного військоматів у Рівненській області, полковник та підполковник раніше отримали підозри і перебувають у СІЗО –ред.) отримала продовження.

В ході досудового розслідування правоохороронці встановили, що керівник Рівненського районного ТЦК та СП мав, так би мовити, свого “дилера” з-поміж підлеглих військовослужбовців.

Нині повідомлено про підозру 39-річному майору, тимчасово виконувачу обов’язків начальника відділу, начальнику відділення обліку мобілізаційної роботи Рівненського районного ТЦК та СП за фактом незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту та збут психотропних речовин у великих розмірах.

За даними ДБР, начальник структурного підрозділу систематично привозив різні дози амфетаміну керівнику, а в окремих випадках залишав так звані “закладки”. За інформацією слідства, кошти за психотропи чоловік не отримував, а таким чином лише намагався догодити шефу, в майбутньому розраховуючи на прихильність, службові привілеї та можливе просування по кар’єрній драбині.

Аби приховати свою злочинну діяльність у розмовах та повідомленнях зловмисники використовували піратський сленг, наркотики називаючи “білою міткою”, а один одного – за вигаданими кличками, зазначають у ДБР.

Водночас прокуратура розповідає про один доведений епізод слідства. Встановлено, що підозрюваний майор придбав на чорному ринку амфетамін, розфасував у полімерний zip-пакет, помістив до упаковки зі серветок, заховав у бампері автомобіля співмешканки свого шефа та прозвітував про виконану роботу через один із месенджерів.

Після цього, районний військком вказав координати “закладки” своїй співмешканці, яка і забрала товар в обумовленому місці.

Наразі вирішується питання про обрання для підозрюваного міри запобіжного, встановлюється причетність до вчиненого інших осіб, зазначають прокурори.