Економіка

Постпреди ЄС обговорять 11-й пакет санкцій проти РФ

5 Травня 2023 15:06
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санкції

Постійні представники країн-членів ЄС, як очікується, наступного тижня проведуть зустріч, на якій обговорять пропозиції щодо 11-го пакету санкцій проти Росії. Про це повідомляє видання Politico із посиланням на джерела.

Очікується, що найближчими днями Єврокомісія озвучить свої пропозиції щодо нових антиросійських заходів, а дипломати розглянуть їх у середу, 10 травня.

Раніше голова ЄК Урсула фон дер Ляйєн заявила, що 11-й пакет санкцій щодо Росії буде в основному спрямований на запобігання обходу чинних обмежень.

При цьому в середині квітня видання The Financial Times з посиланням на джерела писало, що в Євросоюзі вважають, що спроби розширення спектру дії санкцій проти Росії на нові сфери економіки будуть заблоковані тими членами ЄС, для яких ці сфери є життєво важливими. За даними джерел газети, ймовірно, тепер нові санкції можуть бути “обмежені розширенням списку фізосіб, активи яких будуть заморожені, і щодо яких діятимуть обмеження на поїздки”.


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