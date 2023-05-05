Постпреди ЄС обговорять 11-й пакет санкцій проти РФ

Постійні представники країн-членів ЄС, як очікується, наступного тижня проведуть зустріч, на якій обговорять пропозиції щодо 11-го пакету санкцій проти Росії. Про це повідомляє видання Politico із посиланням на джерела.

Очікується, що найближчими днями Єврокомісія озвучить свої пропозиції щодо нових антиросійських заходів, а дипломати розглянуть їх у середу, 10 травня.

Раніше голова ЄК Урсула фон дер Ляйєн заявила, що 11-й пакет санкцій щодо Росії буде в основному спрямований на запобігання обходу чинних обмежень.

При цьому в середині квітня видання The Financial Times з посиланням на джерела писало, що в Євросоюзі вважають, що спроби розширення спектру дії санкцій проти Росії на нові сфери економіки будуть заблоковані тими членами ЄС, для яких ці сфери є життєво важливими. За даними джерел газети, ймовірно, тепер нові санкції можуть бути “обмежені розширенням списку фізосіб, активи яких будуть заморожені, і щодо яких діятимуть обмеження на поїздки”.