Суспільство

Посольство США у Києві відновлює свою роботу
20 Листопада 2024 21:23
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Посольство США в Україні, Київ / Фото: U.S. Embassy Kyiv Ukraine

20 листопада посольство США в Києві тимчасово припинило роботу через загрозу можливого російського обстрілу, але вже у четвер, 21 листопада, планує повернутися до звичайного режиму.

Про це заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер під час брифінгу.

Причина тимчасового призупинення полягала в отриманих даних про загрозу серйозної атаки на Київ. За словами Міллера, питання безпеки персоналу є головним пріоритетом, і саме цим було прийняте таке рішення.

“Ми уважно стежимо за ситуацією та завжди серйозно ставимося до безпеки наших співробітників”, — додав речник Держдепу.


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