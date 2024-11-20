Посольство США у Києві відновлює свою роботу

20 листопада посольство США в Києві тимчасово припинило роботу через загрозу можливого російського обстрілу, але вже у четвер, 21 листопада, планує повернутися до звичайного режиму.

Про це заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер під час брифінгу.

Причина тимчасового призупинення полягала в отриманих даних про загрозу серйозної атаки на Київ. За словами Міллера, питання безпеки персоналу є головним пріоритетом, і саме цим було прийняте таке рішення.

“Ми уважно стежимо за ситуацією та завжди серйозно ставимося до безпеки наших співробітників”, — додав речник Держдепу.