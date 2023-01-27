Політика

Посол Угорщини викликаний у МЗС через образливі слова Орбана

27 Січня 2023 21:42
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орбан

Міністерство закордонних справ викликало посла Угорщини “для відвертої розмови” через зневажливе висловлювання прем’єр-міністра Віктора Орбана. Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

За його словами, під час спілкування із журналістами Орбан порівняв Україну з “Афганістаном” і назвав її “нічийною землею”.

“Чергове зневажливе висловлювання Віктора Орбана на адресу України. Такі заяви є категорично неприйнятними. Будапешт продовжує курс на свідоме руйнування угорсько-українських відносин, суттєво підважуючи можливість ведення подальшого діалогу між двома сусідніми країнами”, – написав Ніколенко.

До МЗС України буде викликаний посол Угорщини “для відвертої розмови”.

“Залишаємо за собою право вжиття і інших заходів реагування”, – зазначив речник МЗС.


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