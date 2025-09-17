Посадовця Укрзалізниці та директорів підрядних компаній підозрюють у розкраданні понад 1,7 млн гривень

На Дніпропетровщині повідомлено про підозру заступнику начальника одного з підрозділів Укрзалізниці та трьом директорам підрядних підприємств. За даними слідства, у 2021 році вони організували схему розкрадання понад 1,7 млн гривень бюджетних коштів.

Про це повідомили в Дніпропетровській обласній прокуратурі.

Слідством встановлено, що у 2021 році заступник начальника одного з підрозділів регіональної філії АТ “Укрзалізниця” у змові з керівниками підрядних компаній організував схему розкрадання коштів, виділених на переоформлення документів щодо земельних ділянок, які перебувають у користуванні Укрзалізниці.

Товариства перемогли у публічних закупівлях та уклали договори з державним підприємством. Надалі їхні директори внесли до актів виконаних робіт завідомо неправдиві відомості, зокрема про роботи, які фактично не виконувались.

“Посадовець Укрзалізниці, достовірно знаючи про недостовірність цих даних, підписав відповідні документи. У результаті підрядним організаціям незаконно перераховано понад 1,7 млн грн бюджетних коштів”, – розповіли в прокуратурі.

Дії підозрюваний кваліфіковано за фактами розтрати, заволодіння бюджетними коштами та службового підроблення (ч.ч. 4, 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України). Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.